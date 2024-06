Candidati consiglieri, le preferenze. I nomi dei più votati delle 15 liste

EMPOLI

Ecco chi sono i primi dieci più votati in ciascuna delle quindici liste che hanno sostenuto i cinque candidati sindaci alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. In questo elenco non figurano i candidati che non hanno ricevuto nessuna preferenza.

Alessio Mantellassi sindaco

Iacopo Periti 170; Daniele Giannoni 106; Cristina Marconi 104;

Serena Gasparri 81; Marianna Romano 77; Alberto Vezzani 74; Nedo Mennuti 61; Filippo Vannini 58; Guido Rosselli 57; Matteo Bensi 53.

Partito Democratico

Sara Fluvi 366; Gianni Bagnoli 351; Laura Mannucci 306; Marco Del Turco 281; Viola Rovai 228; Raffaele Donati 223; Sofia Sostegni 180; Roberto Iallorenzi 176; Athos Bagnoli 151; Simona Cioni 129.

Questa è Empoli

Adolfo Bellucci 167; Giulia Terreni 150; Maria Cira D’Antuono 107; Lorenzo Boldrini 54; Elena Fontani 47; Fabio Tognetti 42; Irene Pezzatini 40; Chiara Pagni 36; Tommaso Alderighi 31; Giovanni Maestrelli 30.

Alleanza Verdi Sinistra

Maria Grazia Pasqualetti 59; Marco Di Cuio48; Cristian Gaetani 29; Marco Mancini 24; Antonio Matteo Cinquini 22; Davide Carpentieri Detto Davidana 19; Christian Cicilano detto Cici 19; Olga Corti19; Susanna Marconcini18; Federico Stagi detto Chicco12.

Azione Empoli sul serio

Ayman Nencioni 76; Luca Ferrara 61; Vittoria Migliorini 22; Franco Pescali 18; Elisabetta Montagnaro 10; Romolo Carrieri 7; Francesca Ciampi 6; Marco Ciuffini 5; Gabriele Santini 4; Francesco Bacigalupo 4.

Siamo Empoli

Dario Mandriani 88; Nico Trapani 71; Carla Benedetti 56; Emanuele Ginori 53; Alessio Cioni 52; Alice Cenci 44; Antonella Gori 38; Patrizia Corsinovi 37; Roberto Gambassi 36; Anna Degl’Innocenti 34.

Movimento 5 S 2050

Jacopo Maccari 35; Federica Sansoni 20; Paola Gabellieri 19; Matteo Ferrante 11; David Rossi 11; Matteo Giunti 5; Sauro Balis 5; Massimo Saccà 5; Stefano Provvedi 4; Gregorio Iovieno 3. Buongiorno Empoli

Sabrina Ciolli 190; Dario Torrigiani 143; Beatrice Cioni 102; Simone Alderighi 76; Rosario Sannino 58; Denise Bertelli 47; Gianni Casalini 45; Giulio Innocenti.; 41; Francesca Esposito 35; Alessandro Carrai 29.

Lega Salvini premier

Andrea Picchielli 35; Angela Cavallini 13; Alessandro Carrai 4; Nicola Borri 3; Corrado Sabatino 2; Luigi Cirillo 2; Vittorio Donati 1.

Empoli del fare - Lista civica - Simone Campinoti

Claudia Ghezzi 79; Rolando Bettarini 44; Elisabetta Scardigli 36; Cosimo Carmignani 23; Egidio Varrecchia 15; Guglielmo Rosi 9; Erika Kurti 9; Fiorelo Kurti 7; Giulia Palermo 5; Giacomo Leporatti 3.

Fratelli d’Italia

Cosimo Carriero 122; Francesca Peccianti 116; Danilo Di Stefano 54; Samuele Castellaneta 51; Simone Michi 29; Riccardo Salvadori 26; Simona Tofanelli 18; Isacco Cantini 17; Sara Ibrushi detta “Ibruschi” 17; Margherita Guarino 14.

Forza Italia

Samuele Spini 45; Alessandra Campagna 25; Pasquale Di Maio 18; Gabriele Ruta 13; Andrea Guarino 10; Dorina Firica 4; Eddy Di Nardo 2; Laila Alesiani 1; Gabriele Bagnoli 1; Biagio Gugliotta 1.

La mia Empoli - Lista civica Poggianti sindaco

Francesco Gracci 53; Lisa Innocenti 43; Erika Dori 29; Manuela Giannini 19; Simone Cutrupi 18; Chiara Tronnolone 15; Marco Anguillesi 15; Simone Guarino 15; Olinto Bertuccelli 14; Colomba Citarella 13.

Centro destra per Empoli - Poggianti sindaco

Gabriele Chiavacci 131; Nicola Montagni 75; Carmen Alampi 43; Angelo Testa 40; Carmelo Filippo Giuffré 39; Ilaria Valeri 37; Dessislava Giordano 31; Tiziano Tesi 28; Alessandra Gatto 26; Paolo Violanti 25.

Empoli al Centro - Maria Grazia Maestrelli Sindaca: Andrea Pini 20; Mihaela Zaharia 17; Anna Nesi 12; Tommaso Vaglini 10; Antonio Bressi 9; Maria Ada Banchelli 6; Gordon Baldacci 5; Daniela Rovai 4; Gherardo Chirici 4; Vania Santini 3.