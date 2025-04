Campo sportivo, gestione condivisa: "Spazio anche per il calcio femminile"

Il campo di calcio a cinque di viale Roosevelt intitolato a Stefano Taddei, il giovane castellano che trovò la morte in un tragico incidente stradale avvenuto nel 2007 nei pressi di Cambiano, in co-gestione. E’ stato raggiunto un accordo per una gestione condivisa da parte di FBC Castelfiorentino United e dalla Polisportiva "I’ Giglio", che oltre ad assicurare i necessari interventi di manutenzione consentirà alle due società di ottimizzare la sua piena fruizione. Ed anche il calcio femminile, fa sapere l’amministrazione comunale, avrà uno spazio idoneo.

"Siamo giunti a un accordo che ci permetterà di gestire in modo più efficiente questo campo – hanno osservato Alessandro Maltinti e Silvano Comanducci, presidenti rispettivamente di FBC Castelfiorentino United e Polisportiva I’ Giglio – grazie a due fasce orarie distinte che offriranno maggiori opportunità ai giovani. In tale modo l’area sarà anche più presidiata". Per una visione condivisa dalla sindaca Francesca Giannì. "Sono particolarmente soddisfatta dell’accordo che ci permette da un lato di ridare piena dignità a un vecchio impianto sportivo purtroppo da anni in stato di abbandono – ha detto - dall’altro mette in campo un’azione virtuosa di collaborazione tra le associazioni sportive che permetterà in particolare alla realtà sportiva del calcio femminile di avere uno spazio idoneo nel nostro territorio. Un grazie quindi ai presidenti delle due società che hanno messo a disposizione le proprie forze e competenze per ottenere tale soluzione".