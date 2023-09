Campione europeo di Enduro Junior a squadre a Fucecchio: Lorenzo Bernini trionfa con la maglia azzurra

La città sul gradino più alto del podio al campionato europeo di Enduro a squadre. A Kielce, in Polonia, Lorenzo Bernini (a destra nella fotosi con il sindaco) si è laureato campione con la maglia azzurra portando a casa la medaglia d’oro insieme alla sua squadra composta dai motociclisti Luca Colorio, Riccardo Fabris e Pietro Scardina. Un successo che ha permesso di riportare in Italia una coppa che mancava dal 2016 e che ha confermato tutto il talento di Lorenzo Bernini che, pur giovanissimo, ha già collezionato svariate presenze con la Nazionale. E’ stato proprio per i suoi trascorsi in maglia azzurra, infatti, che nel 2022 ha ricevuto il Leone Rampante, il primo istituito dall’amministrazione comunale. "Non possiamo che essere orgogliosi del grande traguardo raggiunto da Lorenzo e dalla squadra azzurra – afferma il sindaco, Alessio Spinelli – ed ovviamente tutta Fucecchio fa il tifo per lui affinché questa sia soltanto la prima di tante altre bellissime medaglie".