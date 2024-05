"Campionato di giornalismo". L’ora della festa

EMPOLI

Il Campionato di giornalismo, progetto Cronisti in classe, organizzato da Qn-La Nazione, domani è all’atto finale. Alle 10, al centro congressi La Vela-Margherita Hack di Avane, è in programma la premiazione delle classi che hanno partecipato alla ventiduesima edizione di questa manifestazione che è unica nel suo genere a livello nazionale. Dieci le classi: tre della Secondaria di primo grado Vanghetti dell’Istituto comprensivo Empoli Est, due della Secondaria di primo grado Busoni dell’Istituto comprensivo Empoli Ovest, due della Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Montespertoli, due della Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Fucecchio e una della Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Cerreto Guidi. I premi in palio sono primo, secondo e terzo posto, miglior pagina con tema green e miglior vignetta che vengono assegnati dalla giuria presieduta dalla nostra testata e che ha visto coinvolti colleghi e rappresentanti delle istituzioni. Poi ci sono i premi degli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa (Banca Cambiano, Asev, Conad, Alia, Ait, Anbi, Cispel e Autolinee Toscane). Alla premiazione di domani interverrà anche la sindaca Brenda Barnini o un suo delegato. La stessa sindaca Barnini ha dato il suo contributo anche come componente della giuria. A prescindere dai premi e dai riconoscimenti, per le studentesse e gli studenti che hanno partecipato al Campionato di giornalismo (circa 250) è stata comunque un’esperienza unica e formativa. I lavori realizzati, come i nostri lettori hanno potuto leggere dall’8 febbraio al 18 aprile nelle pubblicazioni settimanali, sono stati di livello.