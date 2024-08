Cambio al vertice in casa Pd. Fabio Barsottini nuovo segretario. È stato eletto all’unanimità

Cambio al vertice nella segreteria empolese del Pd: Simone Falorni ha lasciato ed è entrato Fabio Barsottini. L’avvicendamento era all’orizzonte da quando Falorni è stato nominato assessore nella giunta Mantellassi ed è stato sancito nell’assemblea che il Pd ha tenuto il 1 agosto, assemblea che aveva all’ordine del giorno, appunto, le dimissioni del segretario Simone Falorni e l’elezione del suo successore. Simone Falorni era stato eletto segretario dell’Unione comunale a dicembre 2023, per guidare i Dem fino alle elezioni amministrative dello scorso giugno. "Sono stati mesi decisamente impegnativi – ha detto Falorni – e densi di estreme soddisfazioni. La campagna elettorale è stata caratterizzata da molteplici iniziative, che abbiamo messo in atto con i democratici e le democratiche di Empoli, e trovarsi alla guida di questa comunità si è rivelata una delle esperienze più belle in cui potessi imbattermi". Quindi Falorni ha spiegato i motivi della sua scelta e indicato Barsottini quale candidato alla sua successione: "Con l’incarico da assessore nella giunta del sindaco Mantellassi, ho ritenuto necessario annunciare le dimissioni e favorire un passaggio di consegne a un nuovo segretario. Fabio Barsottini, già membro della mia segreteria, è la scelta più giusta in questo momento. Sono sicuro che farà bene".

E’ stata quindi proposta all’assemblea la candidatura a segretario di Fabio Barsottini, candidatura che ha raccolto l’unanimità dei consensi. "Accolgo questo attestato di stima e fiducia – ha detto l’ex vicesindaco di Empoli – con spirito di responsabilità e determinazione. Nei prossimi mesi avremo da lavorare molto: dalle politiche nazionali fino a quelle che riguardano la nostra città. Conosco bene la soddisfazione che si prova nel costruire qualcosa insieme agli altri e sono felice e fortunato di portelo praticare ancora una volta con i democratici e le democratiche di Empoli". "Come ho sempre fatto in questi anni – ha aggiunto il nuovo segretario Dem – intendo assumermi questo impegno offrendo occasione di crescita e discussione interna, relazionandoci con i cittadini, le associazioni e tutte le realtà che rendono grande la nostra città. Non perderemo tempo: ad agosto lavoreremo per diffondere l’importanza del referendum sull’autonomia differenziata raccogliendo le firme degli empolesi". Rinnovata anche la segreteria che è così composta: Manuele Braghero, Arianna Poggi, Maurizio Cei, Sandro Piccini, Sara Fluvi, Marco Tinti (tesoriere), Grazia Castaldi, Alice Santaniello (responsabile organizzazione) e Monica Boldrini. Alla segreteria sono invitati permanenti: sindaco, presidente del consiglio comunale, capogruppo consiglio comunale, segretario Gd Empoli e delegata Donne democratiche.

F.C.