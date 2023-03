Cambia gestione alla Casa del Popolo, festa con il sindaco

E’ stato il sindaco Alessio Spinelli a tagliare sabato scorso il nastro di partenza del nuovo punto Panificio Pasticceria Santa Cruz nei locali dello storico Circolo Pacchi in via Roma. Un giorno speciale per Fucecchio e per chi ha accettato questa nuova sfida. "Un grande in bocca al lupo, ma soprattutto tantissimi auguri di buon compleanno al titolare di questa nuova attività – ha detto il primo cittadino – che proprio oggi ha compiuto gli anni facendo questo bellissimo regalo alla comunità di Fucecchio". Una nuova gestione, certo. Ma la Casa del Popolo di Fucecchio, resta e continuerà a vivere. La struttura a disposizione dei soci e sostenitori ha i locali adiacenti posti al livello superiore dello storico edificio dove continueranno a svolgersi attività scolastiche, ricreative e di incontri culturali. Un’attività intensa, importante. Anzi Fucecchio e uno dei suoi luoghi storici avranno un servizio in più che arriva con questa nuova gestione della struttura.