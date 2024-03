Cai festeggia mezzo secolo di storia

Cinquant’anni… zaino in spalla, scarponi, racchette e su su Alpi ed Appennino. La sezione Giacomo Toni" di Fucecchio e Valdarno Inferiore del Club Alpino Italiano – come annunciato nelle scorse settimane – compie in questo 2024 ben 50 anni: il compleanno del mezzo secolo è il prossimo 5 aprile. Da ultimo, la sezione è arrivata a contare oltre 200 soci. Il pomeriggio di sabato 5 aprile alle 16.30 si terrà la presentazione del libro "1974-2024 50 anni dalla fondazione", alla sala del Poggio Salamartano nella parte alta e antica di Fucecchio. Con una piccola ma significativa cerimonia, saranno ricordati i soci fondatori.

Sarà possibile anche richiedere una copia della pubblicazione. Alle 18.30 verrà inaugurata la mostra fotografica "Sui nostri passi" che arricchirà la storia della sezione. La mostra resterà aperta presso i locali del Palazzo delle Arti a Fucecchio, dal 6 al 21 aprile, con orario: venerdì dalle 21.30 alle 22.30; sabato e domenica dalle 16 alle 20. La presidente, Lucia Agus (nella foto), chiama a raccolta soci e appassionati – compresi coloro in specie tra i giovani che intendono accostarsi al mondo della montagna e del turismo ‘slow’ e sostenibile – per "festeggiare con noi questo momento di gioia. Come sempre numerosi". Tra primavera ed estate, soci del Cai di Fucecchio "esploreranno" tutta l’alta via dell’Appennino che riguarda i confini toscani. Alpi Apuane, le vette appenniniche ed anche le Alpi sono le mete privilegiate dal Cai Fucecchio. Ma è vasta anche la proposta accanto a casa, sul Montalbano e le colline toscane.

Andrea Ciappi