Caffè Le Rotonde. Riapre a tre anni dal terribile rogo

Il momento è arrivato, il conto alla rovescia lungo tre anni ormai è finito. Riapre oggi il Caffè Le Rotonde sulla Statale 67 a Montelupo Fiorentino. Una riapertura simbolo di rinascita, di sacrificio e di speranza. Sono passati tre anni da quella maledetta notte: il locale andò completamente distrutto il 28 luglio 2021. Un incendio devastante - causato probabilmente da un cortocircuito vicino alle casse - polverizzò anni di lavoro, impegno e passione. Accanto alle pompe di benzina, il locale è in un punto di passaggio molto frequentato da clienti abituali e da avventori occasionali. Persone che dopo questo lungo momento di silenzio e attesa da lunedì potranno tornare a frequentare il punto ristoro.Il 15 ottobre del 2021, a tre mesi dal rogo, il distributore con l’attività di lavaggio auto aveva riaperto i battenti.

Dopo l’angoscia, l’emozione di un nuovo capitolo anche per il bar tabacchi dove servivano colazioni, pranzi veloci e aperitivi, che torna, da oggi, a nuova vita. Dalle 10 alle 15 porte aperte per la presentazione del nuovo negozio che tornerà operativo dall’inizio della prossima settimana. Stesso nome, stessa gestione: si può finalmente tornare a prendere un caffè a Le Rotonde, dunque, attività (ri)messa in piedi da Marco Matteuzzi, di Capraia Fiorentina, insieme alla socia empolese Antonella Andriani, già impegnati nell’area di servizio Engo sulla nuova 429 a Brusciana. "Apriamo oggi per presentare il locale e per far assaggiare la nuova miscela di caffè in esclusiva per Montelupo, un’iniziativa speciale vista l’occasione - anticipa Matteuzzi - In questi tre anni mi è mancato tutto. Una parte di me è stata bruciata quella notte. C’è stato il rammarico, il dolore. Ma ci siamo rimboccati le maniche, anche grazie a conoscenti, clienti, amici e colleghi che ci sono sempre stati vicini chiedendo a gran voce la riapertura. Non ho mai smesso, nonostante le difficoltà, di pensare alla rinascita di questo posto. Lo dovevo a me stesso. Ora ci siamo davvero". Y.C.