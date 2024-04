Cade in Arno a Spicchio. Salvata donna incinta

Una donna di 38 anni, straniera, è stata salvata nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri dopo essere caduta in Arno sulla sponda vinciana del fiume, in Lungarno Battisti, a Spicchio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli. All’arrivo della squadra, la donna in acqua era già stata soccorsa dal personale dell’Arma e affidata ai sanitari della Pubblica Assistenza per i controlli di rito. Non si conosce la dinamica dell’evento, ma in base a quanto appreso la donna era in stato interessante. Sarebbe finita in acqua fino alla cinta, ma non avrebbe rischiato di annegare. Per precauzione è stato inviato sul luogo anche il nucleo sommozzatori da Firenze. A dare l’allarme, chiamando i carabinieri, sarebbe stata la stessa donna. Il personale dell’Arma è quindi prontamente intervenuto.