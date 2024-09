Cade da cavallo, finisce in ospedale. Tanta paura per una ventiduenne

EMPOLI

La caduta da cavallo, lo choc e il forte trauma toracico e addominale. Brutta disavventura per una ragazza di 22 anni che ieri, intorno all’ora di pranzo, è rimasta vittima di un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. L’incidente è avvenuto in via San Mamante, nella zona di Santa Maria. La giovane si trovava in sella all’animale, quando per qualche motivo è stata disarcionata ed è caduta a terra finendo sotto gli zoccoli del quadrupede.

Non è chiaro se sia stato il cavallo, magari spaventato da qualcosa o da qualcuno, a fare un movimento repentino e quindi a far perdere l’equilibrio alla giovane facendola scivolare dalla sella; oppure la stessa 22enne non sia riuscita ad assecondare i movimenti dell’animale e un errore le sia stato fatale. Fatto sta che l’epilogo di quella che doveva essere una tranquilla passeggiata a cavallo si è rivelato drammatico. La ragazza è stata infatti calpestata dall’animale riportando varie lesioni.

Dopo la caduta, sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Sul posto la centrale del 118 ha inviato un’ambulanza della Misericordia di Empoli e una della Misericordia di San Miniato Basso. Una volta stabilizzata la ragazza è stata trasferita in codice rosso in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Vista la dinamica dell’incidente è stata sottoposta anche ad una tac. A parte il comprensibile choc dovuto alla caduta le sue condizioni non sono mai apparse critiche.

Irene Puccioni