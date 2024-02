Busoni 100. Maaslev al piano e melodie russe

EMPOLI

Sesto appuntamento per la rassegna musicale “Busoni 100“ e terzo concerto con protagonista l’Orchestra della Toscana. La manifestazione organizzata dal Centro Studi Musicale Ferruccio Busoni tornerà ad animare sabato prossimo alle 21 il palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra a Empoli. A dirigere l’Orchestra della Toscana sarà Andrea Battistoni con Dmitry Maaslev al pianoforte. Il programma è interamente dedicato ai compositori russi Čajkovskij, Borodin e Rimskij-Korsakov. Il filo conduttore delle tre opere è la presenza delle melodie popolari tradizionali russe che, come rari gioielli, sono incastonate nelle tre preziose scritture musicali. Nel grandioso “Concerto n.1 in si bemolle per pianoforte e orchestra”, Pëtr Il’ič Čajkovskij si serve, alternandoli, dei motivi popolari ucraini e francesi. Con “Nelle Steppe dell’Asia Centrale” Alexander Borodin ci trasporta verso l’oriente, in un viaggio immaginario dalla Russia alle steppe sconfinate, riflesso delle sue origini. Infine, un omaggio agli antichi canti russi, sia popolari, sia ortodossi, compone la “Sinfonietta su temi russi in la minore, op. 31” di Nikolaj Rimsky-Korsakov.

Andrea Battistoni, originario di Verona, ha intrapreso fin da giovanissimo una rapida carriera direttoriale. Studia al Conservatorio di Verona, dove si diploma nel 2006. Successivamente si perfeziona con Ennio Nicotra in Russia, con Gabriele Ferro presso la Scuola di Musica di Fiesole, con Gianandrea Noseda all’Accademia Musicale di Stresa. Nel 2012 diventa, a soli 24 anni, il più giovane direttore mai salito sul podio del Teatro alla Scala di Milano e da 8 anni è comandante in capo della Tokyo Philharmonic in Giappone. Dmitry Masleev, classe 1988, ha studiato al Conservatorio di Mosca e all’Accademia pianistica internazionale del Lago di Como in Italia. Dal 2010 è vincitore di numerosi premi e dal 2015 è arrivato un altro rilevante riconoscimento: la vittoria del Concorso Internazionale Čajkovskij a San Pietroburgo. Ha tenuto concerti in tutto il mondo, esibendosi con alcune delle più importanti orchestre.