Burger King è arrivato in città: "Il nostro commercio in ripresa". In pochi giorni altri due negozi

Il commercio in forte ripresa a Fucecchio. Il settore continua a cresce e anche nel weekend scorso il sindaco ha dato il benvenuto a tre nuovi esercizi commerciali. Tra questi il celebre fast food Burger King che ha aperto in città. Burger King a Fucecchio è arrivato dov’era prima un piccolo supermercato mono marca sulla circonvallazione, lungo la strada provinciale 11, nel tratto compreso tra la rotatoria sulla 436 via Pistoiese e la provinciale Francesca bis. Un’apertura che era nell’aria da qualche settimana e che aveva trovato un prima conferma a fine novembre quando – si apprende – il gruppo ha pubblicato su un sito specializzato di annunci di lavoro la richiesta per la posizione lavorativa di addetto alla ristorazione per far parte della "Crew" di Burger King, svolgendo le attività tra cucina e servizio al bancone dedicato ai clienti. Una selezione che è stata fatta ma che, probabilmente, anche per possibili sviluppi, può ancora accogliere candidature: soggetti pronti ad occuparsi della clientela a partire dall’accoglienza, registrazione dell’ordine, consegna e pagamento; preparazione prodotti destinati alla vendita, gestione delle materie prime e pulizia; controllo qualità, seguendo le norme Haccp.

Una tipologia di lavoro su turni, anche nei weekend e giorni festivi perché come noto queste catene sono sempre aperte e sono un punto di riferimento per una vastissima clientela, a partire dal mondo dei giovani, ma anche delle famiglie. Un segnale importante per Fucecchio l’arrivo di questa tipologia di attività, perché significa anche che il territorio è vivace e vitale, che è punto di riferimento di un pubblico ampio e di una rete commerciale dal forte appeal. Fucecchio chiama e il pubblico risponde, ora grazie anche ad un corso cittadino dello shopping completamente riqualificato. Nei giorni scorsi c’è stata anche l’apertura del salone di benessere e bellezza Valentina F. e dell’agenzia di eventi Incanti Ad Arte. Queste nuove attività sono state accolte dall’amministrazione comunale con la visita del sindaco insieme al parroco di Fucecchio, monsignor Andrea Cristiani e al maresciallo dei carabinieri Pietro Pirina, comandante della stazione dei carabinieri. "Tre nuove aperture che dimostrano – dice il sindaco – la ritrovata vitalità del tessuto commerciale e l’attrattività che sta riscoprendo Fucecchio".