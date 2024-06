Bruchi guida il consiglio comunale

Simone Bruchi (nella foto) è stato eletto presidente del consiglio comunale. E con l’ingresso di alcuni eletti in giunta, sui banchi della maggioranza siedono due nuovi consiglieri. Questa la formazione definitiva del consiglio, con la legislatura Giannì che si è aperta nei giorni scorsi con il giuramento del nuovo sindaco. L’ingresso nella formazione di governo dei consiglieri eletti Federico Nunziata ("Una Città per Vivere") e Fabio Tinti del Partito Democratico (nominato vice-sindaco) ha liberato due posti, che non potranno però essere presi da Marta Longaresi e Federica Parisi, le prime due subentranti, in quanto a loro volta chiamate da Giannì a completare la giunta. Saranno quindi occupati da Giulia Sireci e da Simone Rosi.

Questa quindi la composizione della maggioranza di centrosinistra: il Pd, oltre alla neoentrata Sireci, sarà rappresentato da Gabriele Romei, Federico Fioravanti, Eleonora Morreale, Silvano Comanducci (in attesa degli sviluppi della polemica dei giorni scorsi con la Lega che aveva sostenuto la sua incompatibilità, ndr), Silvia Callaioli ed Ilaria Angiolini. Una Città per Vivere potrà invece contare sul neo-presidente del consiglio Bruchi e su Rosi. Passando all’opposizione, il centrodestra schiera la candidata a sindaco nonché capogruppo Susi Giglioli: l’esponente della Lega sarà affiancata da Angelo Fiore per quel che riguarda il Carroccio e Serena Urso e Fabio Fabbrocini per Fratelli d’Italia. A completare il consiglio ci saranno infine anche il confermato Fabrizio Macchi (per il Movimento 5 Stelle ed Europa Verde) e Stefano Burgassi per la civica "Castelfiorentino di Tutti".