Bretella di Serravalle e ciclopiste: "Le infrastrutture per crescere"

Particolare attenzione in questi anni è stata rivolta alla realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del territorio, a partire dalla nuova bretella di collegamento fra la SS 67 e la zona di Serravalle, inaugurata il 4 agosto dello scorso anno. Un intervento che ha portato anche due nuove rotatorie per fluidificare la circolazione (costo di 500 mila euro) e migliorare ulteriormente la mobilità e la sicurezza dei pedoni. A questo va aggiunto il nuovo ponte sull’Orme, per una spesa di 980 mila euro, che ha consentito di mettere in sicurezza l’opera e di riaprire la viabilità a doppio senso di circolazione. Per quanto riguarda le piste ciclabili, invece, sono stati conclusi i 13 chilometri, sui 400 totali, del nuovo tratto da Marcignana alla Tinaia, che è diventato una pedalata alla portata di tutti. Un intervento sulla mobilità dolce che cambia il rapporto dei cittadini con il fiume Arno e rappresenta una vera occasione di sviluppo per il turismo sostenibile nella nostra città, che sarà così proiettata nei circuiti di cicloturismo internazionale. Infine tre nuovi parcheggi, uno nell’area artigianale di Carraia e gli altri due nella frazione di Corniola, hanno creato 165 nuovi posti auto, risolvendo così il problema della sosta e cambiando nei fatti la qualità della vita dei residenti (investimento di 735 mila euro). Il territorio pianeggiante, il traffico limitato alle sole ore di punta e lo sviluppo continuo di piste ciclabili e zone 30 hanno reso Empoli una città ideale per la mobilità dolce.