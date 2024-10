"Bosco in festa". Eventi e attività per l’ambiente

Sabato e domenica torna, a Turbone, "Bosco in festa", edizione 2024 ricca di iniziative soprattutto per le famiglie e per coloro che hanno a cuore la questione ambientale ormai aperta in bassa Pesa. La manifestazione è promossa dal locale Circolo Ricreativo, il Comune di Montelupo ha assegnato il patrocinio. Quest’anno è coinvolto anche il Club Alpino Italiano: difatti sabato 19, alle 15, insieme all’apertura degli stand gastronomici, verrà attivato il punto informativo del Cai sui nuovi sentieri trekking "delle Quattro Valli" (curati dalla sezione di Scandicci). Dalle 16,30 invece l’assessore Lorenzo Nesi parlerà del Contratto di Fiume. La domenica è fitta di concerti e banchi del mercato artigianale.

Torniamo ai nuovi percorsi trekking del Cai Scandicci: il "Quattro Valli" mette in relazione le valli dell’Arno, del Turbone, del Virginio e della Pesa, articolati in due anelli collegati fra loro tramite tre raccordi. Gli itinerari si allacciano a quelli dei colli di Malmantile e Roveta da un lato, di Montespertoli dall’altro. Zone con belle foreste cui si richiama non a caso il titolo dell’evento del finesettimana. "Con questi nuovi percorsi riscopriamo anche i valori ambientali e paesaggistici", ha affermato l’assessore Nesi. Sabato, appunto, la presentazione; domenica mattina il trekking ‘operativo’ dove si saggeranno i sentieri per la prima volta (ritrovo ore 8,30 a Turbone; all’organizzazione ha preso parte anche Progresso Montelupo). In tutta la domenica del 20, oltre ai concerti ed al mercato artigianale, si ‘registrano’ altresì tanti laboratori per bambini insieme alle proposte enogastronomiche del territorio (Turbone è davvero alle porte del Chianti Colli Fiorentini), non perdendo mai di vista la questione ambientale.

Andrea Ciappi