Borsa di studio per i futuri chimici nel ricordo di Andrea Zingoni

Una borsa di studio per mantenere viva la memoria di Andrea Zingoni, 60 anni scomparso l’11 dicembre di un anno fa dopo settimane di dolore a seguito di un incidente stradale avvenuto a Empoli. Ieri pomeriggio si è svolta la consegna della prima edizione del ’premio’, voluto dalla moglie Alessandra Gaggioli. La cerimonia si è tenuta della sede dell’istituto superiore "Ferraris" di Empoli. A ricevere prima la borsa dal valore di mille euro insieme ad una targa è stato Luca Natale Maccarone, diplomatosi lo scorso anno con il massimo dei voti, 100100, dopo aver frequentato l’indirizzo di Chimica e biotecnologie sanitarie. La borsa di studio verrà assegnata ogni anno, per 10 anni, alla migliore studentessa o al miglior studente dell’indirizzo di Chimica della scuola.

Zingoni infatti si è diplomato perito chimico nel 1981 con un’ottima votazione e ha lavorato prima alle Industrie Bitossi, nella sede di Sovigliana, proprio nel laboratorio di chimica, prima di approdare alla sede Asl di via dei Cappuccini. Zingoni lascia due figli Guido e Lorenzo. Tra le sue passioni c’erano le moto, le auto e soprattutto la musica. Era infatti un grande collezionista di dischi in vinile dei Pink Floyd e di tutto il rock progressivo.

"Credeva nell’importanza dell’istruzione e nel valore della scuola pubblica, per questo motivo la moglie, a nome della famiglia, ha inteso ricordare la memoria del marito valorizzando la nostra scuola", ha sottolineato la dirigente Grazia Mazzoni. In chiusura, dopo la premiazione, il gruppo musicale della scuola, coordinato dalla professoressa Cerato, ha allietato i presenti all’evento con il famosissima brano “the wall” per voce e chitarra dei Pink Floyd , in omaggio alle passioni musicali del dottor Zingoni.