Empoli, 25 maggio 2021 - La Tenuta di Castelfalfi a Montaione (Firenze) è stata ceduta dal gruppo tedesco Tui alla famiglia indiana Lohia. Lo fa sapere l'amministrazione comunale in una nota che ufficializza la cessione del borgo da oltre mille ettari che nel 2006 era stato acquisito da Tui per farci un grande resort e dove, nel 2001, fu in buona parte girato il film "Pinocchio" di Roberto Benigni. La trattativa era in corso da alcuni mesi: al momento non sono state rese note le cifre dell'investimento fatto dal gruppo capitanato dall'imprenditore Sri Prakash Lohia, particolarmente attivo nel campo dell'industria chimica.

«A nome della comunità montaionese - commenta il sindaco Paolo Pomponi - voglio ringraziare Tui Group per aver dato vita da oltre un decennio al progetto Castelfalfi il quale ha visto concretizzare il più grande investimento del nuovo secolo in Toscana. Un progetto, ancora non terminato, che ha consentito uno sviluppo socio economico senza precedenti per il nostro comune, e non solo, grazie alle centinaia di milioni di euro investiti ed alla creazione di centinaia di posti di lavoro fra assunzioni dirette ed indotto».