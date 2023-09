Boom di prenotazioni hotel a Empoli: 800mila presenze stimate

EMPOLI

L’anno scorso furono 5400 le famiglie non toscane arrivate a Empoli tramite prenotazione sui canali ufficiali della manifestazione, 800mila le presenze stimate. I tour organizzati per questa edizione si sono già mossi. "Riceviamo costantemente chiamate dalle strutture ricettive e dai tour operator – dicono da Confesercenti Empoli – Le prenotazioni da parte degli hotel già a settembre di quest’anno hanno raggiunto il numero di quelle raccolte a metà novembre del 2022. C’è ancora margine per crescere e fare di Empoli la prima meta natalizia in Toscana. Intendiamo rendere ogni weekend indimenticabile, per chi verrà. Anche se l’anno della svolta e del consolidamento vero sarà il prossimo".

Il budget investito nell’edizione 2022 (300mila euro) è destinato a salire, visto che gli organizzatori - sostenuti anche da Fondazione Cr Firenze - sono ancora a caccia di sponsor. La partita è aperta ma si dovrà aspettare l’accensione delle luminarie per farsi i conti in tasca e avere un’idea chiara dell’investimento complessivo.

Y.C.