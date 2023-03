Bonus trasporti Parrini incalza il governo

Èpassato un mese, ma il messaggio è sempre lo stesso: un sollecito urgente affinché il Governo ascolti le esigenze di studenti e lavoratori pendolari. Non ci sta Dario Parrini. Il senatore Pd, ex sindaco di Vinci, rilancia l’appello al governo Meloni "che continua a mostrarsi sordo alle esigenze dei più deboli". La questione riguarda il bonus trasporti, "un aiuto prezioso per tanti studenti e lavoratori - spiega Parrini - Per percepirlo serve l’emanazione di un decreto ministeriale che doveva arrivare entro il 14 febbraio e di cui non si vede traccia nonostante una mia interrogazione di sollecito presentata il 23 febbraio scorso. Rinnovo la denuncia di questo vergognoso ritardo con un’altra interrogazione sottoscritta da tutto il gruppo Pd a Palazzo Madama e depositata oggi (ieri, ndr)".