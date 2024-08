Bonifica all’ex Montecatini: "I lavori sono conclusi"

"Posso dire che i lavori di bonifica riguardanti la parte del paraboloide sono praticamente conclusi. Ci sarà poi da provvedere alla messa in sicurezza degli edifici rimanenti, che sarà tuttavia successiva alle opere di demolizione". Lo ha annunciato la sindaca Francesca Giannì, che ha così fatto il punto sullo stato d’avanzamento del duplice cantiere relativo al recupero dell’ex-Montecatini. Un doppio lavoro da oltre sette milioni di euro complessivi, presentato nel corso della precedente legislatura e finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si pone, com’è noto, l’obiettivo di restituire a nuova vita l’ex-fabbrica di prodotti chimici dismessa ormai da più di mezzo secolo (ed acquistata dal Comune di Castelfiorentino già nel 1982).

Gli interventi adesso in corso stanno procedendo sostanzialmente in contemporanea sui due differenti fronti: da un lato c’è quello riguardante il paraboloide di Pier Luigi Nervi, che diventerà ancor più centrale anche nell’ottica di un nuovo spazio pubblico da restituire alla collettività. Dall’altro c’è l’operazione che dovrà condurre alla costruzione di otto alloggi di edilizia residenziale pubblica: in questo caso, gli operai stanno proseguendo nella demolizione dei fabbricati che dovranno poi lasciare il posto alle nuove edificazioni. Un lavoro, quest’ultimo, che vedrà anche il coinvolgimento di Rete Ferroviaria Italiana, in quanto alcuni degli edifici da buttare giù insistono nell’area della rete ferroviaria. "Stiamo andando avanti con le operazioni di demolizione ed abbiamo chiesto in quest’ottica anche il nullaosta alle Ferrovie – ha proseguito Giannì – si tratta di un atto dovuto, per il quale non dovrebbero esserci intoppi. Dopo aver completato questo passaggio, inizieranno le operazioni di messa in sicurezza del sito per poi cominciare con la rigenerazione urbana". Trattandosi di operazioni da attuare con il Pnrr, entrambe i cantieri dell’ex-Montecatini dovranno essere conclusi entro il primo scorcio del 2026.

Giovanni Fiorentino