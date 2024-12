Bolle di sapone e magie con il fuoco

C’è tutto. Fuoco, magia, bolle di sapone. In campo grandi artisti, anche empolesi. E’ il capodanno al circolo Arci di Pozzale. Ci sarà D’Artagnan, empolese e campione del mondo di bolle di sapone, detentore di ben tre guinness dei primati: compirà i migliori effetti possibili di bolle di sapone (con le mani, bolle con il fumo, con il vapore, parete di bolle, bolle colorate, bolle di fuoco, sculture di bolle e tanto altro). Con lui anche Magico Matteo, prestigiatore illusionista che effettuerà innumerevoli magie e grandi illusioni (magia parlata, levitazioni, sparizioni, grandi illusioni). Recentemente si è esibito due volte in Tv su Rai Uno ai Soliti Ignoti condotto da Amadeus, e su Tv 8 nel programma Guess My Age.

E poi, il grande Alex fire show grande artista di fuoco, pure lui empolese, che si esibirà per il pubblico con vari numeri (evoluzioni, girandole di fuoco e super sputa fuoco finale). Recentemente si è esibito a Mirabilandia, Gardaland e al Cavallino Matto.

I tre artisti si alterneranno per uno spettacolo nuovo ed unico per tutta la famiglia che farà sognare i piccoli e meraviglierà gli adulti presenti. Uno spettacolo professionale ed ideale per tanto divertimento che unisce tre arti che più piacciono al pubblico per iniziare il 2025 sognando tutti insieme. Appuntamento mercoledì primo gennaio alle 16 e replica alle 18.