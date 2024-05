Boccaccio giovani. Record di novelle. Ecco i vincitori

CERTALDO

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze si è tenuta la premiazione della XII edizione del Premio Boccaccio Giovani. Un momento di grande festa per la letteratura, mettendo in luce il talento e la creatività di studentesse e studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di II grado. Erano presenti, tra glia altri, l’assessora regionale all’Istruzione, Alessandra Nardini, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il consigliere comunale di Firenze Mirco Rufilli, l’assessora alla Cultura di Certaldo Clara Conforti e Bernard Dika, portavoce del governatore della Toscana Eugenio Giani. Il concorso letterario, promosso dall’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, ha visto quest’anno una grande partecipazione. Il tema di questa edizione, “Natura che salva e natura da salvare”, ha invitato gli studenti a riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente, ispirandosi alle atmosfere del Decameron di Boccaccio, dove troviamo dipinte immagini di luoghi naturali protetti e incantati. In totale sono pervenute circa cinquanta novelle, principalmente dalla Toscana ma anche dal resto d’Italia, tra cui spicca la partecipazione di un’intera classe del Liceo Berchet di Milano. Tutti i partecipanti sono stati premiati.

Gli studenti che hanno ricevuto assegni economici e iscrizioni a corsi di scrittura creativa sono: Alessia Bertolli dell’istituto Fermi Da Vinci di Empoli con “Oltre l’orizzonte” (5° posto), Federica Filippone del Liceo Berchet di Milano con “Corri Ram, corri” (4° posto), Matteo Sassano del Liceo Rodolico di Firenze con “Un soldato qualunque” (3° posto), Emma Panerai con “Il giorno che il mare si fermò” (2° posto) e Ayla Stazi del Liceo Galileo di Firenze per la sua opera “L’ultimo albero sulla terra” (1° posto). Ospite speciale dell’evento Alice Franchi, giovane fotografa e attivista per l’ambiente. "Sono orgogliosa di vedere come il Premio Boccaccio Giovani continui a rappresentare un’opportunità unica per i giovani autori di far emergere il proprio talento nel mondo della letteratura. La partecipazione quest’anno è stata eccezionale", ha commentato Simona Dei, presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio.