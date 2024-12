Binocolo e zaino: visita all’oasi naturale

EMPOLI

Abbigliamento adeguato, un binocolo e spirito di osservazione. Tanto basta per partecipare al birdwatching invernale in programma domenica prossima dalle 9 alle 11 all’oasi naturale protetta Arnovecchio, alle porte di Empoli. Anzi no, è necessario anche prenotarsi tramite mail all’indirizzo [email protected], indicando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico. La visita a tema, gratuita e ultimo appuntamento del cartellone "Un Autunno per l’ambiente", è dedicata all’avifauna che frequenta l’oasi nel periodo invernale: gli uccelli acquatici del lago e i piccoli passeriformi del bosco.

Da dicembre a febbraio la piccola area umida offre rifugio ad anatre selvatiche (come i Moriglioni) e ad altri uccelli acquatici come la Folaga e il Tuffetto, lo Svasso maggiore e il Cormorano, accompagnato dal più raro Marangone minore. La visita consentirà, grazie agli osservatori faunistici disposti lungo il percorso, di vedere bene le specie presenti nel laghetto di Arnovecchio, illustrate da una esperta guida ambientale del Centro. Poi la seconda parte della mattinata sarà riservata ai piccoli uccelli che in questo periodo affollano le mangiatoie invernali: cinciallegre e cinciarelle, capinere, pettirossi e fringuelli che approfittano dell’offerta di cibo per superare meglio i rigori del clima.