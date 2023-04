Paura al parco giochi: investito bimbo di 7 anni

Montelupo Fiorentino, 12 aprile 2023 – L’ultimo giorno delle vacanze pasquali da trascorre all’aria aperta, complice la bella e tiepida mattinata. La voglia di giocare e correre in libertà. L’esuberanza e la vivacità tipica di quella età. È stata una fortuna che ieri mattina in via Cristiano Banti, nella frazione di Fibbiana, non si verificasse un bruttissimo incidente ai danni di un bambino di sette anni. L’impatto con l’auto c’è stato, ma le conseguenze sono state minori di quelle che inizialmente si credevano. Erano trascorse da poco le 9 quando al 118 è arrivata la chiamata di intervento. È stato il padre del bambino a comporre il numero dell’emergenza per richiedere i soccorsi. A quanto appreso il minore è stato colpito da un’auto che in quel momento stava transitando lungo la via sulla quale si affaccia un’area ludica con un campetto da calcio. Probabilmente il bambino stava giocando e inavvertitamente è uscito dalla zona ’protetta’. La dinamica è al vaglio della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa che si è subito portata sul posto con una pattuglia per i rilievi del caso.

Chi si trovava alla guida del veicolo, un 34enne di origine straniera, regolare, e residente nel comune di Empoli, dopo l’impatto si è subito fermato. Il bambino, per fortuna, non ha riportato ferite gravi. Tanto che dalla centrale operativa è stato ritenuto sufficiente inviare soltanto un’ambulanza. Una volta stabilizzato e tranquillizzato il piccolo è stato accompagnato, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli per essere sottoposto a tutti gli accertamenti.

Alla fine sono stati più lo spavento e la paura di quello che poteva accadere se solo l’impatto fosse stato più violento di come è avvenuto. L’auto evidentemente viaggiava a una velocità contenuta, considerando che la zona dove si è verificato l’incidente è un’area residenziale con vicino un parco giochi e quindi frequentato da bambini, anziani e famiglie. L’autista probabilmente è riuscito anche a mettere il piede sul freno nel tentativo di non travolgere il bambino. Non c’è riuscito completamente, ma ad ogni modo il peggio è stato evitato.