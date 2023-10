Bimbi in azione a Empoli per ripulire Cortenuova: ecco l'iniziativa Sabato pomeriggio, bambini della scuola dell'infanzia hanno partecipato a 'Puliamo Cortenuova', raccogliendo rifiuti e visitando l'oasi di Arnovecchio. Un'iniziativa per insegnare l'importanza del rispetto dell'ambiente.