"Bianco e Santo", a tutto degustazioni

Il vino bianco e il Vin Santo saranno gli assoluti protagonisti dell’odierno pomeriggio al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli (ingresso dal lato di via Leonardo da Vinci), dove dalle 17.30 alle 19.30 si terrà la prima edizione di “Bianco e Santo“ (foto d’archivio). L’iniziativa, promossa dalla Pro Empoli con il patrocinio del Comune di Empoli e della Fisar (Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori), è incentrata sulla degustazione delle migliori etichette prodotte dalle cantine dell’Empolese.

"L’evento si preannuncia come un’opportunità unica per esplorare e apprezzare i pregiati vini della nostra terra – spiega Rossana Ragionieri, presidente della Pro Empoli – grazie alla partecipazione diretta di alcuni dei produttori più rinomati della zona. I visitatori avranno la possibilità di degustare non solo il vino bianco e il Vin Santo, ma anche una selezione di altre etichette rappresentative della tradizione enologica empolese". “Bianco e Santo“ vuole diventare un appuntamento annuale, in cui i produttori locali si incontrano con appassionati e curiosi per far conoscere il valore dei loro vini, simbolo di un territorio ricco di tradizione e passione. Il Bianco dell’Empolese e il Vin Santo sono il frutto di un lavoro attento e paziente dei viticoltori locali, che da generazioni tramandano tecniche di coltivazione e vinificazione rispettose della tradizione.