Beni comunali in vendita. Un tesoretto da 112mila euro

Un "tesoretto" potenziale di almeno 112mila euro, che potrebbe aumentare in caso di asta dovuta ad un particolare interesse manifestato dai potenziali acquirenti. È la somma che il Comune di Montelupo Fiorentino potrebbe ricavare nel corso del prossimo triennio qualora riuscisse ad alienare i principali beni inseriti nel Piano delle alienazioni 2025-2027, che è stato deliberato dalla giunta nei giorni scorsi e dovrebbe essere presentato in consiglio comunale insieme al Documento Unico di Programmazione per l’approvazione già a nel corso della prossima seduta (programmata per il prossimo martedì 19 dicembre).

Da notare che il bene dalla valutazione più alta del lotto è stato inserito nell’annualità 2027: si tratta di un edificio ad uso abitativo con superficie di circa sessanta metri quadrati, adiacente alla Cappella Mannelli, dalla cui alienazione il Comune conta di ricavare almeno 80mila euro.

Per il 2026 è invece stato indicata la sede dei vecchi lavatoi pubblici posta in via Fratelli Cervi: a seguito della ricognizione degli uffici comunali, il bene viene valutato 20mila euro.

Il piano in questione propone infine l’alienazione di un terreno, nell’esercizio 2025: si tratta di una piccola porzione di area a verde posta su via Grieco, pianeggiante, e di forma rettangolare della superficie di circa ottanta metri quadrati.

G.F.