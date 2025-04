Beat Festival: annunciati Luchè e Naska

EMPOLILuchè e Naska (nella foto). Ecco altri due protagonisti dell’edizione 2025 del Beat Festival, appuntamento divenuto ormai tradizionale dell’estate empolese al Parco di Serravalle. Dopo le date già annunciate di venerdì 29 agosto con Willie Peyote, sabato 30 Agosto con Fabri Fibra, domenica 31 agosto con Bresh e sabato 6 settembre con Capo Plaza, il rapper e produttore discografico napoletano all’anagrafe Luca Imprudente salirà per la prima volta sul palco empolese giovedì 4 settembre mentre lunedì 7 sarà la volta del pop punk di Diego Caterbetti, uno degli artisti più dirompenti della nuova scena musicale italiana. È con il disco d’esordio Rebel nel 2022 che si impone nella scena, raggiungendo il primo posto nella classifica dei vinili più venduti in Italia. Nel 2023 arriva la consacrazione con il disco La mia stanza, un album che mescola nostalgia, rabbia e melodie travolgenti. Tornando a Luche, dopo aver esordito sul panorama musicale nel 1997 con il duo Co’Sang, nel 2012 ha iniziato la sua carriera di solista pubblicando tre album ed iniziando una serie di collaborazioni con vari artisti quali Marracash, Clementino, Club Dogo e Achille Lauro. Per entrambi i concerti i biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket.