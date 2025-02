Battuta d’arresto per la Montesport. Il buon primo set non basta

FANTINI-FOLCIERI 3

MONTESPORT 0

FANTINI-FOLCIERI: D’este, Vidi, Spagnuolo, Bughignoli, Feroldi, Colombano, Esposito, Zampedri, Miglioli, Grillo, Maggiali, Frosi. All: Magri e Zanoni.

MONTESPORT: Galli, Cantini, Lazzeri, Dini, Bruni, Scardigli, Para, Giubbolini, Mezzedimi, Castellani, Eifelli, Ferri. All.: Barboni e Benini.

Parziali: 25-22, 25-18, 25-15.

OSTIANO - Battuta di arresto per la Montesport Fi che in casa della capolista Fantini-Folcieri perde nettamente 3-0. Inizio di primo set intenso, con una Montesport che risponde colpo su colpo alle giocate avversarie, 10-10. Para e compagne sono attente e molto determinate e si portano sul 12-15. La Montesport tenta di staccare le avversarie, ma Ostiano forza il servizio e trova soluzioni vincenti in attacco e si va sul 20-20. La squadra bianco blu lotta e ci crede ma le padrone di casa sono più ciniche e determinate e chiudono il set per 25-22.

Nel secondo parziale le padrone di casa aumentano i giri e sono incontenibili. Sul 7-2 Barboni ferma il gioco per riordinare le idee. Ostiano sembra padrona del campo, la Montesport non riesce a contrastare il gioco delle padrone di casa che mettono in gran difficoltà la ricezione biancoblù che comunque reagisce e si porta sul 14-13. Ostiano riprende in mano le redini del set e grazie ad un buon turno al servizio riprende di nuovo il largo, 21-16. La Montesport cerca di ritrovare compattezza ed aggressività ma Ostiano non concede niente ed è 25-18.

Nel terzo set, alcuni cambi di Barboni e Benini consentono a Montesport di partire bene. Mezzedimi e Giubbolini riescono a scardinare il muro avversario e la squadra bianco blu si porta sul 3-6. Le ragazze di Magri però annullano subito le distanze e con un parziale di 6-1 vanno sul 9-7. Ostiano continua a forzare il servizio e si porta sul 13-9. La Montesport non riesce ad impensierire le padrone di casa che si avviano alla fine del set che è 25-15.

Questo il commento del ds Calamai: "Peccato per un primo set giocato praticamente alla pari, dove sono calate solo sul finale, poi negli altri due set non c’è stata storia. Abbiamo affrontato una grande squadra, allestita per vincere il campionato e quindi ci poteva stare."