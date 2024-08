Bar di piazza della Libertà. Il Comune è alla ricerca di un nuovo gestore

Un nuovo gestore per il bar di piazza della Libertà, rientrato nei giorni scorsi fra le disponibilità dell’ente. E’ quel che cerca il Comune di Certaldo, con l’obiettivo anche di valorizzare lo spazio pubblico sotto più forme. Fra cui la possibilità di rimuovere gli arredi esterni, "ormai ridotti a elemento di degrado" come fatto presente dal sindaco Giovanni Campatelli (nella foto). L’intenzione dell’amministrazione è quello di avviare nelle prossime settimane l’iter burocratico volto ad individuare eventuali soggetti interessati a far rivivere l’attività. "E’ stata eseguita una prima fase di pulizia dell’area, alla quale nei prossimi giorni ne seguirà una ulteriore da parte degli operatori di Alia. Nel mese di settembre, sarà avviato un nuovo percorso mirato all’individuazione di una nuova gestione. Saranno fatte tutte le procedure di rito, ci sarà un bando, passaggi per i quali servono i necessari tempi tecnici – ha aggiunto il primo cittadino - dare un futuro solido al bar di piazza della Libertà, a mio avviso, è importante per tutta la comunità: si tratta di un’attività strategica in una piazza centrale del paese, sede di scuole e di un parco giochi molto frequentato. Il bar è un servizio per la cittadinanza e può rappresentare un presidio significativo per la zona".