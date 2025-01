Balsebre presenta i suoi libri-opere

EMPOLI Gianluigi Balsebre (nella foto), pittore originario di Lecce ma che vive e lavora a Firenze, sarà nuovamente ospite sabato prossimo alle 17 nella sede dell’associazione Sincresis in via della Repubblica a Empoli per l’esposizione “100x100 Libri d’artista“, presentando una serie di libri-opere realizzati recentemente. Figlio d’arte, il padre Vittorio è stato una figura importante nell’arte d’avanguardia pugliese, Balsebre ha esordito nei primi anni Settanta nell’ambito della Poesia Visiva, ovvero una serie di ’performance’ basate su testi ludici e dissacranti. Oltre che di pittura, di poesia visiva e di mail-art si è occupato di ’visual design’ partecipando a numerosi concorsi internazionali di grafica. Numerose le mostre, nazionali e internazionali, alle quali ha partecipato dal 1969 ad oggi. Nei primi anni novanta ha trasposto alcune sue ricerche visive precedenti nel campo della grafica informatica realizzando una serie di video-animazioni astratte computerizzate. Successivamente, utilizzando una tecnica originale scoperta dal padre, ha prodotto una serie di ’fotograffiti’, ovvero di immagini ottenute da pellicole fotografiche graffiate e colorate a mano e successivamente stampate. Durante l’evento di sabato sarà visitabile anche la mostra “QuiProQuo“ di Daniele Magnani, che proseguirà fino al 18 febbraio dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 e su appuntamento.