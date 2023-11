Baby calciatore colto da malore. Messaggi di affetto e solidarietà: "Per lui una maglietta speciale"

FUCECCHIO (Firenze)

Il telefono non ha smesso mai di squillare. Compagni di squadra, dirigenti, avversari, addetti ai lavori: tutti hanno fatto sentire la loro vicinanza al baby calciatore dell’Ac Giovani Fucecchio che sabato pomeriggio, durante la partita contro il Tau Calcio, si è accasciato a terra all’improvviso accusando una crisi convulsiva. "Il ragazzo ora sta bene – dice Diego Paletta, responsabile del settore giovanile del club –. Dovrà restare ancora sotto osservazione ma i primi accertamenti hanno dato esito negativo". E sono stati davvero tanti i messaggi di solidarietà arrivati in queste ore. Le squadre bianconere ieri sono scese in campo con una maglia speciale e una dedica per il quindicenne. Altre formazioni del club hanno scritto sui social pensieri di affetto e vicinanza. I compagni di squadra, in lacrime al momento del malore, si sono organizzati per andare a trovarlo nel reparto di pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli dove si trova ricoverato per ulteriori accertamenti.

"Al suo allenatore ha detto che non vede l’ora di tornare in campo – continua Paletta –. Noi ovviamente lo aspettiamo a braccia aperte. Oggi (ieri, ndr) le nostre squadre sono scese in campo con una maglia speciale con sopra il suo nome in segno di solidarietà". La mamma del giovane atleta ha risposto ai tanti abbracci arrivati anche a distanza con un ringraziamento. "Devo dire grazie all’Ac Giovani Fucecchio e al Tau Calcio per la grande solidarietà che ci hanno mostrato – dice la madre del ragazzo –. Dagli allenatori ai dirigenti fino ai ragazzi che erano in campo: sono stati tutti eccezionali, dando assistenza a mio figlio fino all’arrivo dei soccorsi. Gli hanno tenuto le gambe alte mentre lui urlava perché sentiva forti mal di testa. E anche nelle ore successive, sono state tantissime le telefonate di sostegno e solidarietà".

Al dramma ha assistito anche Mirko Mazzantini, responsabile tecnico dell’Under 15 della Fiorentina in quanto il Giovani Fucecchio è un club affiliato alla società viola come centro tecnico di formazione. "La Fiorentina – fa sapere Paletta – si è subito mossa per far arrivare al nostro atleta una maglia viola autografata da Nico Gonzalez".

