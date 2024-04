Azzurri penultimi negli scontri diretti. Più punti ottenuti con le prime dodici

Ad otto giornate dalla conclusione del campionato di Serie A resta viva la bagarre in coda per guadagnarsi un posto al ’sole’. Tranne il fanalino di coda Salernitana, che appare ormai spacciato, le altre sette pretendenti alla salvezza sono racchiuse in appena 5 punti. Una corsa alla salvezza che potrebbe decidersi negli scontri diretti ancora da disputare, sebbene i pareggi delle ultime sfide possano far pensare anche al contrario. Nel primo caso l’Empoli ha poco da stare allegro visto che con i 12 punti racimolati finora è penultimo nella speciale graduatoria che tiene conto esclusivamente degli scontri diretti. Soltanto l’Udinese con 10, altrettanti i pareggi finora per i friulani nelle gare con dirette concorrenti, hanno fatto peggio. Il rendimento migliore fin qui lo ha tenuto il Verona con ben 19 dei suoi 27 punti. Subito alle spalle degli scaligeri troviamo con 18 il Cagliari, che è proprio appaiato ai gialloblù di Baroni in classifica. Al contrario gli azzurri sono la seconda squadra ad aver ottenuto più punti nelle partite contro le prime dodici di questa Serie A, ossia 13. Soltanto il Lecce con 14 è riuscito a fare meglio. Capitan Luperto e compagni, tra le ’sette sorelle’, sono però l’unica ad aver ottenuto la maggior parte dell’attuale bottino proprio contro le squadre più avanti in classifica (i salenti infatti hanno comunque conquistato un punto in più negli scontri diretti).

Si.Ci.