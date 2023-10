Avis Empoli: Grande Festa per i 57 Anni di Donazione

EMPOLI

Compie cinquantasette anni l’Avis comunale di Empoli e oggi tutti i donatori festeggeranno insieme il prestigioso traguardo. L’appuntamento è alla sede, in via Guido Rossa, dove a partire dalle 17.30 prenderà il via la manifestazione con tante sorprese. La prima sarà l’inaugurazione della panchina realizzata con i colori dell’associazione e i simboli del sangue e delle piastrine. Interverranno Luciano Ramazzotti presidente Avis Empoli e Sergio Antonini, presidente onorario, che ricorderanno anche Mauro Singulti uno dei fondatori dell’Avis empolese nel lontano 1966, scomparso un anno fa all’età di 83 anni. Verrà anche ringraziato tutto il personale medico, infermieristico e tecnico del centro trasfusionale di Empoli con un abbraccio collettivo alla dottoressa Paola Lazzeri che dopo tanti anni di servizio è andata in pensione. Inoltre, saranno premiati ben 131 donatori: dopo un anno, torna l’oro con lo smeraldo; mentre il maggior numero di premi se li contendono le benemerenze rame e argento (40 soci donatori). Completate le premiazioni, ai donatori verrà offerto un’apericena servita dai volontari dell’associazione.