Autovelox, è conto alla rovescia. E spuntano i cartelli segnaletici

Gli apparecchi sono da tempo in grado di registrare eventuali violazioni, ma non possono ancora sanzionare effettivamente i contravventori perché manca a quanto pare l’ultimo via libera da parte della prefettura: questione di giorni, ad ogni modo: già dal prossimo mese gli autovelox installati nella frazione di Anselmo dovrebbero entrare in funzione in toto. Nel frattempo, pochi giorni fa, il Comune di Montespertoli ha dato mandato con un’apposita ordinanza di installare la cartellonistica che indica le rilevazioni di velocità. Sono gli ultimi sviluppi legati ai due nuovi velox in via di Virginio. E sono emersi ulteriori dettagli: gli strumenti in questione sono stati posti in ambedue i sensi di marcia al km 1+100 e al km 1+750. La loro presenza sarà segnalata da due cartelli: il primo troverà posto in direzione di marcia Ginestra Fiorentina – Baccaiano, l’altro nel tratto che da Baccaiano andrà verso Ginestra. Il limite di velocità viene inoltre confermato a 50 km orari nel centro abitato di Anselmo, ossia nel tratto compreso fra il km 0+750 e il km 1+995. E sarà quindi la velocità massima che gli automobilisti sono chiamati a mantenere per evitare di essere sanzionati.

L’obiettivo dichiarato del provvedimento, che chiude idealmente il progetto di messa in sicurezza della frazione la cui parte principale si è conclusa la scorsa primavera, è quello di tutelare ulteriormente l’utenza, soprattutto i pedoni, intervenendo così su un tratto di strada già in passato rivelatasi teatro di incidenti. L’amministrazione ha ad ogni modo ribadito che l’entrata in funzione a pieno titolo dei due strumenti in questione su via Virginio sarà preceduta da una serie di comunicazioni volte ad informare la cittadinanza.