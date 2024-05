Empoli, auto pirata travolge una donna in monopattino

Empoli, 6 maggio 2024 – Stava viaggiando sul suo monopattino quando all’improvviso è stata investita da un’auto pirata. Momenti di paura ieri pomeriggio poco dopo le 15.20 all’incrocio tra via Vivaldi e via Carrucci: una donna di 32 anni è stata scaraventata a terra e ha battuto la testa, mentre l’auto che l’ha investita non si è fermata per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino, inviate dal 118, oltre alla polizia municipale per i rilievi del caso. La donna , di nazionalità cinese, ha sbattuto forte la testa e ha perso conoscenza. Dell’auto che l’ha investita invece non c’era traccia.

La 32enne è stata trasportata al San Giuseppe con un forte trauma cranico in codice rosso, poi diventato giallo. Le sue condizioni sono gravi ma non si trova in pericolo di vita. La polizia municipale ha svolto i rilievi per ricostruire l’accaduto anche se non risultano testimoni oculari che hanno assistito all’incidente.

Già oggi gli agenti della Municipale potrebbero ascoltare la ragazza per ricostruire l’esatta dinamica. Per risalire alla targa del veicolo che l’ha investita invece verranno visionate le telecamere presenti nella zona. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente movimentata per quanto riguarda gli incidenti.

Intorno alle 14.30, all’intersezione tra via Mazzini e piazza Matteotti, due auto si sono infatti scontrate a causa di una mancata precedenza. Anche in questo caso è intervenuta la polizia municipale, oltre a due ambulanze, una della Misericordia di Empoli e l’altra della Pubblica assistenza di Empoli. In totale sono state soccorse 6 persone, tra cui tre ragazzi, di cui due minorenni che hanno riportato ferite lievi.