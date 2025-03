Autismo. Le iniziative con le scuole

E’ alta quattro metri. E’ una copia in cartapesta che ritrae Marco Cavallo, simbolo per tutte le persone con malattie e disagio mentale e delle loro istanze di libertà e riconoscimento della loro dignità di persone, sarà al centro di un importante momento di incontro e confronto che l’amministrazione comunale ha in programma per mercoledì 2 aprile, data in cui ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sinergica, l’associazione Autismo Toscana, l’istituto comprensivo Fucecchio e l’Istituto superiore Arturo Checchi, prevede la presenza, in piazza Montanelli, dell’installazione di Marco Cavallo, intorno alla quale si terranno gli interventi dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle associazioni e delle scuole coinvolte, per poi lasciare spazio anche ai pensieri degli studenti. Saranno inoltre presenti i ragazzi della Casa di Ventignano insieme agli operatori della Cooperativa Colori, per conto dell’Asl Toscana Centro. Accanto all’opera in cartapesta saranno predisposti dei pannelli con alcuni QR code, inquadrando i quali sarà possibile essere indirizzati agli approfondimenti sulla ricorrenza e sulla storia di Marco Cavallo e sul disturbo dell’autismo.

"Crediamo sia doveroso porre l’attenzione su questa giornata e su quello che rappresenta – spiega la sindaca Emma Donnini -. E’ necessario sensibilizzare sempre più i cittadini, e in particolare i giovani, sui disturbi dello spettro autistico e, più in generale, sui disturbi della salute mentale e sulla necessità di riconoscere a queste persone diritti, dignità e uguaglianza",