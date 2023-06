Aumentano i posti all’asilo nido "Risposta ai bisogni delle famiglie"

Crescono i posti al nido. Il Comune di Montespertoli ha deciso di investire risorse per accogliere un maggior numero di bambini alla struttura Maria Grazia L’Aquilone. "Abbiamo scelto di investire sul futuro aumentando al massimo i posti disponibili, soprattutto per il tempo lungo, per assorbire almeno in parte la lista d’attesa con l’obiettivo che il nido possa essere sempre di più una scelta accessibile e garantita alle famiglie – spiega Daniela Di Lorenzo, assessore all’Istruzione –. L’implemento dei posti da 56 a 60, l’aumento di 8 posti a tempo lungo e l’incremento di due posti per i bambini sotto ai 12 mesi, sono interventi fortemente voluti perché, prima di tutto, garantiscono una risposta ai bisogni educativi e di socializzazione dei bambini e delle bambine in una fase di vita particolarmente importante e delicata. Poi rispondono alle necessità delle famiglie che possono meglio conciliare la genitorialità con gli impegni lavorativi".

"Infine, con l’incremento dell’offerta si riduce la lista d’attesa e si garantisce ai bambini e alle bambine l’accesso a un servizio molto apprezzato dalle famiglie del nostro territorio – prosegue l’assessore –. Questo importante traguardo si va a sommare ad altre misure adottate dal nostro Comune per sostenere le famiglie degli iscritti al nido, si pensi ad esempio all’azzeramento del costo della mensa per tutte le fasce Isee ma soprattutto alla costruzione del nuovo polo d’infanzia 0-6 che rappresenterà un unicum in tutto l’Empolese-Valdelsa e sarà la concretizzazione del principio di continuità educativa che sta alla base delle più recenti innovazioni legislative in materia di scuola". L’iscrizione ai nidi è un trend in crescita, negli ultimi anni le domande di iscrizione sono notevolmente aumentate. Da 53 domande nell’annualità 2018-2019 a 87 per l’anno scolastico 2023-2024, registrando in pochi anni circa un 60% in più.

Il Comune ha deciso quindi di aumentare i posti al nido comunale Maria Grazia L’Aquilone fino a raggiungere la capienza massima della struttura. Saranno accolti altri quattro bambini, passando da 56 a 60, di cui, 2 in più nella fascia dei piccolissimi (3–11 mesi). Inoltre 4 bambini in più potranno usufruire del tempo pieno fino alle ore 16.30 e altri 4 in più potranno ottenere l’orario delle 17.30. La graduatoria ancora provvisoria per l’annualità 2023-24 attualmente è pubblicata sul sito del Comune.