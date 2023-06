Aule tematiche in arrivo al Checchi

Dopo una lunga fase di progettazione, un gruppo di lavoro composto da personale scolastico dell’istituto sta lavorando all’organizzazione dei nuovi spazi educativi, la cui realizzazione avverrà in estate. In arrivo una didattica innovativa all’istituto superiore Checchi. A partire dal prossimo anno scolastico nelle classi degli indirizzi liceali, partirà il progetto della didattica per ambienti di apprendimento che rappresenta una totale innovazione. Il progetto, infatti, consente ai ragazzi di muoversi tra le aule al suono della campanella e fare dunque lezione all’interno di classi tematiche. Un metodo che si ritiene possa aiutare gli studenti a essere coinvolti in modo attivo, in quanto spostarsi materialmente da un ambiente all’altro aiuta a combattere la frequente monotonia stimolando l’apprendimento e la partecipazione.