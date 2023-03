Auguri a Leandro Alderighi per i suoi inimitabili 80 anni

Un’altra candelina si va ad aggiungere alla torta di Leandro Alderighi, storico capocantiere dei Cantieri Navali Arno di Capraia e Limite, che oggi, 8 marzo, compie 80 anni. In questo giorno speciale, i familiari, la moglie Neva, le figlie Irene e Ilaria, i generi Leonardo e Diego e i carissimi nipoti Giorgia, Giulio, Viola e Guido ci tengono a fare tantissimi auguri a Leandro, facendogli sentire la loro vicinanza e affetto. Anche noi de La Nazione stringiamo in un abbraccio Alderighi, in questo giorno per lui speciale.