Attività e divertimento Arriva un nuovo sport La Uisp inaugura il campo di pickleball

EMPOLI

Sport tradizionali, ma anche discipline nuove tutte da scoprire. Sarà un fine settimana all’insegna del movimento e del divertimento con due appuntamenti che animeranno il popolo dei più dinamici, ma che strizzano l’occhio anche a chi tendenzialmente fa poca attività fisica.

Sabato 16 e domenica 17 settembre ritorna il "Villaggio dello Sport" al Centro sportivo dell’Acsd Calasanzio in via Carrucci 13 a Empoli. L’evento è realizzato in collaborazione con il Centro sportivo italiano (Csi Toscana), la Fondazione Calasanzio onlus, l’Oratorio Calasanzio “Spazio Giovani” e con il patrocinio della Regione Toscana, dell’Anci Toscana e del Coni.

Dalle 10 alle 18 saranno benvenuti tutti i bambini e i ragazzi che desiderano partecipare e divertirsi giocando con i gonfiabili e provando tutte le attività culturali (teatro, pianoforte canto e chitarra) e sportive (scherma, calcio a 5 Under 14 e Under 11, minibasket, pallavolo, tennis, danza classica e moderna, zumba, dodge ball) offerte dalla ACSD Calasanzio per la stagione 20232024. La partecipazione è gratuita.

Nel pomeriggio di sabato sarà anche ufficialmente inaugurato il campo di pickleball. L’appuntamento è alle 16 al Palaramini, dove questa nuova disciplina sarà praticabile. Il pickleball è uno sport che, secondo molti, affiancherà il padel per la grande diffusione che sta avendo negli Stati Uniti e in Europa. Per tutto il pomeriggio il campo sarà a disposizione di chiunque voglia provare questo nuovo sport o semplicemente curiosare. Con la collaborazione della società Asd Empoli Tennis School, che prima terrà una breve dimostrazione del gioco e delle regole e poi assisterà tutti coloro che si vogliono cimentare nella prova con l’aiuto degli istruttori Manilo Baggiani, Federico Beduini ed Eleonora Beduini. L’attrezzatura necessaria per giocare sarà disponibile al campo. "La ricerca di sport facili, inclusivi e divertenti è da sempre una nostra priorità - commenta Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - dal punto di vista del movimento, sappiamo tutti quanto sia salutare una vita attiva anche ai fini della prevenzione e del benessere fisico. Ma non c’è solo questo, dal momento che c’è anche una forte valenza sociale per incentivare lo stare insieme e divertirsi in un modo accessibile e non costoso. L’auspicio è che questa variante meno faticosa del padel e molto più semplice del tennis possa essere una sintesi perfetta".