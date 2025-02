Attenti alle truffe. Come evitare i raggiri

I carabinieri incontrano i cittadini. Un’occasione informativa dove si parlerà di truffe e come cercare di evitarle. L’evento è in programma lunedì 3 marzo alle 15 alla sala della Sezione Soci Coop del Centro*Empoli di via Sanzio. Saranno raccontate (per scardinarle) le tecniche utilizzate dai malviventi, specialmente a danno delle persone anziane. Le tecniche più comuni sono quelle del ‘falso avvocato’, quando si annuncia per telefono che un familiare è stato arrestato dopo un incidente stradale e che serve una cauzione per renderlo libero. Oppure, la ‘truffa dello specchietto’, con un incidente stradale simulato per avere soldi facili. O ancora la ‘tecnica dell’abbraccio’, per sottrarre catenine e gioielli agli anziani in strada.

Dopo i saluti del sindaco Alessio Mantellassi, l’evento avrà come relatori Angelo Corrente e Roberto Rocco, rispettivamente comandante di Compagnia e di stazione dei carabinieri di Empoli. A seguire gli interventi dell’assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini, la segretaria Spi-Cgil Firenze Chiara Tozzi e Consuelo Giunta di Federconsumatori Firenze. "Diventare vittima dei truffatori è più facile di quanto si pensi – dice l’assessora Valentina Torrini – perché questi approfittano della sensibilità e della bontà delle persone, lasciando in loro, oltre al danno economico, anche la rabbia e il senso di colpa di essere stati ingannati. Per questo è importante parlarne con le forze dell’ordine, fare attività di prevenzione e segnalare eventuali movimenti sospetti. Ringrazio la Compagnia dei Carabinieri di Empoli e il suo comandante per questo incontro, lo Spi Cgil per l’attività di sensibilizzazione che sta portando avanti a favore degli anziani e la Sezione Soci Coop di Empoli per l’ospitalità".