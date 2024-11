Assunzioni a tempo indeterminato. Entro gennaio arrivano i rinforzi

Il 15 di gennaio. È questa la data entro la quale la polizia municipale conta di rafforzare il proprio organico con tre nuove assunzioni a tempo indeterminato. Un risultato atteso da tempo e che presto sarà raggiunto per dare ossigeno all’attività degli agenti, impegnati ogni giorno sul territorio dell’Empolese Valdelsa. "Entro il 15 di gennaio i tre nuovi agenti, assunti a tempo indeterminato, saranno operativi – annuncia il comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni, Massimo Luschi –. Il tutto sarà definito entro la fine dell’anno in modo da anticipare la finanziaria che potrebbe cambiare alcuni termini".

Basteranno questi numeri per coprire le esigenze del territorio? "Se ci guardiamo indietro, si tratta di tante unità operative in più – commenta Luschi –. Entro il 15 gennaio come detto arriveremo alla dotazione organica al completo. La possibilità di fare un concorso come Unione dei Comuni ci ha aiutato molto in questo senso".

I tre agenti assunti a tempo indeterminato si andranno a sommare ai quattro agenti a tempo determinato dedicati al servizio di prossimità. Due sono entrati subito in servizio, per gli altri l’amministrazione sta attingendo dalle graduatorie di altri comuni. Questi quattro agenti saranno in carico al comando dell’Unione dei Comuni ma agiranno esclusivamente sul territorio comunale di Empoli, come previsto dal progetto regionale. Il pattugliamento di prossimità sarà in vigore dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 21, tra le vie del centro e la zona stazione, passando dal parco Mariambini e dal viale della Rimembranza. Con l’arrivo di quattro nuovi agenti, i presidi territoriali si rafforzano e aumentano anche in vista del progetto dei controlli notturni già avviati da alcune settimane.

Per quanto riguarda gli agenti dell’Unione, la volontà dei sindaci è di portare a 96 il numero in totale (nello specifico 6 in più per Empoli) con assunzioni che verranno avviate a partire dal prossimo anno: come detto tre (solo su Empoli) che presto entreranno nel comando.