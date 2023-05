Assicurazione delle auto I rincari sono alle stelle Ma non uguali per tutti

di Tommaso Carmignani

Il luogo dove si paga di più in termini assoluti è Capraia e Limite, ma le brutte notizie riguardano soprattutto il Comune di Fucecchio. Nel giro di un anno, cioè tra l’aprile del 2022 e lo stesso mese del 2023, i residenti fucecchiesi hanno visto la propria assicurazione Rc Auto aumentare del 22 per cento, arrivando a toccare una media pari a 614 euro. Un dato superiore anche alla media nazionale del 19 per cento, un salasso che si aggiunge agli altri rincari a cui tutti stanno ormai facendo fronte da un anno e mezzo a questa parte, ma ai quali nessuno sembra disposto a fare l’abitudine. La classifica, fornita grazie ai dati di facile.it, certifica una situazione che nell’Empolese Valdelsa, salvo un paio di eccezioni, è peggiorata per tutti. A Capraia e Limite, ad esempio, si paga un premio medio per l’assicurazione auto di 622 euro, in aumento del 18 per cento rispetto all’anno scorso e superiore del 20 per cento rispetto a quella che è la media nazionale, calcolata secondo i preventivi richiesti all’interno della piattaforma online. Anche a Empoli, comune più popoloso del territorio, l’aumento è stato significativo: da aprile 2022 ad aprile 2023 il premio medio è cresciuto del 19 per cento, arrivando a toccare i 576 euro. Anche qui siamo sopra la media nazionale.

A Castelfiorentino e Cerreto Guidi, invece, i rincari sono stati leggermente più contenuti, ma si parla comunque di un aumento dell’11 per cento rispetto all’anno scorso. Idem a Montelupo Fiorentino, dove il premio medio è di 520 euro. Rincari importanti, poi, si sono registrati a Montespertoli: anche qui si pagano in media 519 euro per l’Rc Auto, in crescita del 19 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre a Vinci l’incremento è stato del 14 per cento. Ci sono però anche due eccezioni, che sono rappresentate da Certaldo e Gambassi Terme. Nella città del Boccaccio il premio è aumentato del 5 per cento rispetto all’anno scorso, ma è inferiore del 4 per cento alla media nazionale ed è quindi una parziale buona notizia. Nel borgo termale della Valdelsa, invece, si paga assai meno: il premio medio è di 317 euro, in calo del 4 per cento rispetto all’anno scorso. Ma, soprattutto, è inferiore del 39 per cento rispetto alla media nazionale. I residenti, quindi, possono consolarsi. Le analisi sono effettuate su un campione di 17.732 preventivi calcolati dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Firenze nel mese di aprile. I dati dell’Empolese Valdelsa e dei singoli comuni sono stati estrapolati dalla piattaforma a partire dal campione complessivo di tutta la Città Metropolitana.