Assalto al pullman degli avversari Sei tifosi azzurri colpiti da daspo

di Tommaso Carmignani

Hanno pensato bene di aspettare i loro rivali lungo viale Battisti, ben nascosti alla vista e pronti ad entrare in azione al passaggio del pullman. Adesso, per loro, scatterà il divieto ad assistere a manifestazioni sportive per un periodo che va da due a cinque anni. I protagonisti sono sei tifosi dell’Empoli, cinque empolesi e uno originario di Parma (le due tifoserie sono gemellate e quindi capita spesso che gli ultras emiliani vengano al Castellani e viceversa), rei di aver scatenato una sassaiola con i supporters della Cremonese al termine del match andato in scena lo scorso 11 novembre, ultima partita prima della lunga sosta per i mondiali. I tifosi, tutti di età compresa tra i 23 e i 38 anni, sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Empoli a seguito di un’ imboscata che sarebbe stata messa in atto in maniera premeditata ai danni dei tifosi avversari. Gli ultras azzurri avrebbero iniziato a lanciare sassi e bottiglie al pullman degli ospiti, provocando la reazione di questi ultimi, che scesi dal mezzo sarebbero stati pronti a fronteggiare il gruppo rivale di facinorosi. Solo grazie all’intervento del reparto mobile della polizia, i tifosi cremonesi sono stati fatti subito risalire sul pullman evitando il degenerare della situazione. I 6 ’daspati’ fanno parte della tifoseria empolese, e 3 di loro sono già colpiti da analogo provvedimento. Per questi infatti è scattato, con un nuovo Daspo, l’aggravamento del provvedimento che dalla durata di 3 anni è passato a 5 anni con l’aggiunta delle prescrizioni. Per altri due invece è invece scattato un Daspo della durata di 2 anni ed uno di tre.

Tra l’altro, sempre secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini degli agenti del commissariato, due dei protagonisti dell’agguato ai tifosi della Cremonese sarebbero anche gli stessi che in compagnia di un terzo tifoso avevano aggredito un sostenitore della Fiorentina al termine del derby dello scorso 21 agosto. I fatti avvennero all’interno del circolo Arci di Santa Maria la sera della partita: lo sportivo viola stava bevendo un caffè con indosso la maglia della sua squadra e fu colpito da uno degli ultras empolesi al termine di un alterco, rimediando ferite e fratture al volto. Anche in questo caso, per i tre sostenitori azzurri, è scattato un provvedimento di Daspo notificato nella giornata di ieri e della durata di tre anni. Come per l’episodio avvenuto al termine del match con la Cremonese, i tifosi sanzionati hanno un’età compresa tra i 23 e i 38 anni. Adesso, per un bel po’ di tempo, dovranno rimanere lontano dagli stadi.