Assalto a bar e tabaccherie: due colpi nel giro di poche ore

EMPOLI

Due colpi nel giro di poche ore. Nel mirino un bar e una tabaccheria. Nel primo caso il colpo è stato scongiurato grazie all’arrivo della pattuglia del corpo dei Vigili Giurati che ha messo il ladro in fuga. Il malvivente, intorno alle 2 di notte tra giovedì e venerdì scorsi, stava tentando di tagliare il lucchetto del bar Glamour in zona Pontorme, quando l’arrivo degli agenti lo ha fatto desistere e fatto fuggire. La notte successiva l’allarme è invece scattato, intorno alle 2.20, alla Tabaccheria L’accendino di Ponte a Elsa in via Valdelsa.

All’arrivo sul posto della pattuglia del corpo dei Vigili Giurati l’agente si è trovato davanti la serranda del locale alzata per poi notare delle auto scappare. Avvisati la titolare dell’attività e il 112, sul posto si sono portati anche i carabinieri. Da un primo controllo effettuato sembrava che all’interno non mancasse nulla. Evidentemente l’attivazione del dispositivo d’allarme deve aver scoraggiato il ladro di turno che si è dileguato rinunciando al colpo.