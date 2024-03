Asili nido, open day per conoscere le strutture e iscrizioni aperte Le iscrizioni per i nidi d'infanzia pubblici e convenzionati di Fucecchio per il 2024-2025 sono aperte dal 2 al 30 aprile. I bambini nati da gennaio 2022 a febbraio 2024 possono essere iscritti online. Il Comune organizza open day per far conoscere le strutture e offre assistenza per compilare le domande. I posti nei nidi crescono per garantire pari opportunità ai bambini.