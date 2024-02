Asfalto dissestato sotto la lente. Scatta l’interpellanza in Consiglio

Un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere all’amministrazione quali eventuali azioni manutentive (e con quali tempistiche) il Comune di Montespertoli intenda intraprendere in merito al manto stradale di via Pertini e via IV Novembre. E’ l’oggetto dell’interpellanza presentata nei giorni scorsi da Progetto Montespertoli, che è stata inserita nell’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio comunale e potrebbe quindi essere discussa già giovedì prossimo.

I consiglieri in questione hanno puntato il dito contro lo stato di dissesto in cui verserebbe l’asfalto in alcuni punti delle strade in oggetto, documentando il manto sconnesso che renderebbe difficile il transito agli utenti. Già lo scorso anno, il gruppo consiliare di minoranza aveva messo sotto la lente d’ingrandimento il medesimo tema, riferendosi in quel frangente allo stato di via San Vincenzo. Per un atto che si pone innanzitutto l’obiettivo di mettere a conoscenza del sindaco e della giunta la situazione riscontrata. E di prendere provvedimenti quanto prima.

"Una criticità che ci è stata segnalata dai cittadini – ha spiegato Luciana Morelli, consigliera comunale di Progetto Montespertoli – si tratta a nostro avviso di piccoli interventi di manutenzione ordinaria che potrebbero essere effettuati in tempi relativamente brevi. Chiediamo quindi a chi amministra se è a conoscenza di questo problema e se è già stato previsto un intervento".