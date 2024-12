Artisti di bolle e cultura per iniziare il nuovo anno

Iniziare il nuovo anno all’insegna della grande musica. Ci pensa l’associazione Il Contrappunto con il Concerto di Capodanno che andrà in scena alle 17 di mercoledì al Palazzo delle Esposizioni di Empoli. La Corale Santa Cecilia guidata dal maestro Simone Faraoni allieterà i presenti accompagnando l’orchestra Ferruccio Busoni (biglietti disponibili alla libreria Rinascita di via Ridolfi o acquistabili direttamente in biglietteria prima del concerto). Stesso format e stesso orario a Castelfiorentino. Protagoniste saranno le note di Strauss e di Verdi come inno alla fortuna, che possano essere di buon auspicio per il 2025. E’ questo il Capodanno proposto dal Teatro del Popolo dove nel pomeriggio si potrà apprezzare anche una selezione di brani tratti dai "Carmina Burana", capolavoro di Carl Orff, eseguite dalla Filarmonica Verdi. Un appuntamento che chiamerà sul palco anche il Coro Lirico Castellano e il Coro di Voci Bianche dell’Associazione Orpheus; a loro il compito, dopo le musiche di Strauss e Verdi, di accompagnare i brani della celebre opera del compositore tedesco, incentrata sulla fortuna che gira come una ruota, simbolo del destino, a volte ironico e benevolo, altre volte beffardo e crudele. Per i più piccoli invece Capodanno è "Magia di bolle e fuoco" al circolo Arci del Pozzale, un appuntamento tutto empolese ideale per le famiglie. Doppio spettacolo (alle 16 con replica alle 18) condotto da tre artisti. Ci sarà D’Artagnan, il mago delle bolle, detentore di ben tre guinness dei primati e pronto ad incantare il pubblico con effetti speciali. Tra bolle di sapone, bolle con il fumo, con il vapore e sculture colorate, prevista anche la partecipazione di Alex Fire, artista del fuoco. Spazio, poi alle illusioni e ai giochi di prestigio di Magico Matteo. Il prezzo del biglietto è di 8 euro, lo spettacolo durerà un’ora e mezzo; i bambini sotto i 3 anni entrano gratis (prevendite direttamente al circolo di via Sottopoggio per San Donato). Chi preferirà optare per i musei, potrà godere delle aperture straordinarie a Vinci. Dalle 10 alle 18 cancelli aperti il primo giorno dell’anno per una gita culturale tra il Museo Leonardiano e la Casa Natale di Anchiano. Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio e il Museo d’Arte Sacra di Certaldo per Capodanno saranno visitabili dalle 11 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30. Nell’ambito del Natale Montaionese, dalle 16 si potranno visitare i presepi nel borgo con l’intrattenimento del karaoke in strada.

Y.C.