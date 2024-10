Arte ovunque: "Dark matter" arriva a Vinci

Imprenditoria e arte. Un binomio che fa cultura. Enegan, azienda energetica italiana impegnata nella fornitura di luce, gas e servizi per l’efficientamento energetico,ha acquistato la scultura *Dark Matter* dell’architetto olandese Maurice Nio. Quest’opera, recentemente restaurata e ora esposta nella sede di Enegan a Vinci, arricchisce la collezione di EneganArt, il progetto avviato nel 2015 per sostenere e valorizzare l’arte contemporanea in Italia. *Dark Matter*, lunga 17 metri e composta da poliestere e vernice nera, rappresenta otto animali intrecciati, simbolo di una riflessione sull’interazione tra materia oscura, percezione dello spazio e forze invisibili che modellano il nostro universo.

Attraverso l’uso di materiali moderni, l’opera esplora temi di trasparenza e opacità, incarnando l’approccio visionario e innovativo di Nio, noto anche per il design del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. La scultura invita a una lettura filosofica della materia oscura come metafora del non visibile, rendendo omaggio alla visione dell’artista recentemente scomparso. Durante la cerimonia di inaugurazione, Andrea Guarducci, presidente di Enegan, ha evidenziato l’impegno dell’azienda per l’arte e la cultura, sottolineando come l’acquisto e il restauro di *Dark Matter* rappresentino un segno tangibile di tale dedizione. All’evento, organizzato in collaborazione con gli ordini degli architetti di Firenze e Pistoia e l’associazione 3gA, è stato anche presentato l’ultimo libro di Nio, *The Suspense of Architecture. The Necessity to Shine*, un’opera che raccoglie riflessioni e testimonianze sulla sua vita e sul suo contributo all’architettura. Serena Zarrini, presidente dell’ordine degli architetti di Pistoia, ha ricordato il profondo legame di Nio con la città, in particolare grazie al progetto *3gA* e alla sua visione artistica improntata alla generosità e alla spontaneità. Alla cerimonia hanno partecipato numerose personalità, tra cui Giovanni Pucci, direttore commerciale di Enegan, Walter Bucelli, direttore generale di Enegan, e Marco Brizzi, noto curatore d’architettura.